Fase 2, in Sicilia niente treni in arrivo fino al 17 maggio

La Sicilia rimane blindata: non cambierà nulla nei trasporti da e per la Sicilia in aereo e in treno almeno fino al 17 maggio.

La Ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli ha accolto le richieste del presidente della Regione Nello Musumeci

Due voli al giorno Alitalia per Roma da Palermo e Catania e i collegamenti minimi di Dat con le isole minori.

Il treno per la Sicilia continuerà ad essere limitato in arrivo e in partenza a Villa San Giovanni.