Siracusa, vertenza pulizieri del Comune: la Fisascat mantiene lo stato di agitazione

Si inasprisce la vertenza dei pulizieri del Comune di Siracusa.

La Fisascat Cisl mantiene lo stato di agitazione e torna a chiedere un incontro all’Ispettorato del lavoro alla presenza dell’azienda e della stessa committente.

Reagisce così, la segretaria generale della Fisascat Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, al silenzio dell’azienda gestore del servizio di pulizia degli uffici comunali del capoluogo e alla sua intenzione di ridurre l’orario di lavoro in maniera unilaterale.

“La CM Service – dichiara la Pintacorona –, in spregio alle normali e corrette relazioni sindacali, ha perseverato nel suo atteggiamento assai scorretto avendo sottoscritto, con una sola sigla sindacale, un verbale di attivazione di procedura di Fondo Integrativo Salariale. E questo, nonostante una parte dei dipendenti siano iscritti proprio alla Fisascat Cisl. Abbiamo inoltrato diffida all’azienda – conclude la segretaria – che ha comunicato a tutti gli addetti che dovranno lavorare per 17 ore mensili anziché 14 ore settimanali così come previsto dai contratti di lavoro individuali".