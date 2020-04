Siracusa, Confcommercio elabora un Protocollo per l'apertura delle attività commerciali

Un Protocollo per garantire chiarezza nell’informazione e sicurezza all’interno delle aziende che, il prossimo 4 maggio, apriranno seppur in modo depotenziato.

Lo ha predisposto la Confcommercio di Siracusa che lo presenta al prefetto e ai sindaci della provincia. Sistemi di protezione, informazione ai lavoratori e ai clienti, modalità di pulizia e sanificazione, sono raccolti in un documento di Regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 per il comparto del commercio, turismo e dei servizi.

“Il protocollo in questione – dichiara il presidente di Confcommercio, Elio Piscitello -, che riprende pedissequamente le disposizioni del Dpcm del 26 Aprile 2020, verrà sottoscritto dal titolare dell’azienda e controfirmato dal RLS oppure RLST".

“Abbiamo voluto chiarire e assistere – afferma il direttore di Confcommercio – Francesco Alfieri - le aziende che ogni giorno ci chiamano per avere chiarezza ed essere tranquillizzate anche rispetto alle tante fakenews che girano nella rete".

"Si Riparte" è lo slogan coniato per questa ripartenza che dovrà avvenire nel rispetto delle norme e nella massima trasparenza.