Siracusa, pescatori subacquei all'Area Marina Protetta: sanzioni per 4.000 euro

Due pescatori subacquei sorpresi nella tarda serata di ieri, all’interno della Zona C dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, nello specchio acqueo antistante Punta della Mola.

Quando i due soggetti stavano per salire su un'auto per allontanarsi, sono stati bloccati dai militari della Capitaneria di Porto: Trovati in possesso di autorespiratori, 4 bombole e 2 erogatori, di un fucile e di 8 chili, tra Saraghi e Polpi, sono stati sanzionati di 4.000 euro per aver effettuato la pesca subacquea in Area Marina Protetta in orario notturno e con l’ausilio di autorespiratore. L'attrezzatura e il pescato sono stati sequestrati e il pesce, non ritenuto idoneo al consumo umano, è stato distrutto.

I due pescatori subacquei sono stati, inoltre,sanzionati con 533 ciascuno per inosservanza delle restrizioni in vigore per il contenimento della diffusione del virus “Covid-19”. Entrambi provenivano, senza alcuna autorizzazione, da un Comune diverso.