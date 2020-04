Siracusa, Fase 2: il sindaco Italia favorevole all'apertura del cimitero, delle attività enogastronomiche e al trasferimento nelle seconde case

Il sindaco Italia ha già comunicato al presidente della Regione, Musumeci la propria posizione in merito alla Fase 2, dopo l’ultimo Dpcm del Presidente Conte.

"Se pur nel rispetto di ogni norma di sicurezza e distanziamento - scrive il primo cittadino - riteniamo che debba essere consentita l'apertura del cimitero comunale con modalità segmentate e controllate, autorizzato il trasferimento dei cittadini nelle seconde case in provincia di Siracusa a condizione che diventino domicilio fisso e l'apertura di tutte le attività enogastromiche per l’asporto, in quanto simili ad altri negozi alimentari già aperti con modalità segmentate e controllate di asporto. Autorizzeremo - aggiunge - l’apertura di altri mercati settimanali, limitatamente al settore alimentari, e di alcuni parchi cittadini con modalità controllate e segmentate, secondo quanto già consentito dalle norme"