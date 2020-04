Canicattini Bagni, sul territorio comunale No al sistema 5G

No al sistema di comunicazione 5G su tutto il territorio del Comune di Canicattini Bagni. A dirlo è la sindaca, Marilena Miceli, la quale ha firmato un'ordinanza dove si dice che non si rilasceranno autorizzazioni per l’istallazione di nuove stazioni radio-base per l’adeguamento di quelle già esistenti alla nuova tecnologia di quinta generazione, anche delle concessioni già concesse.

Il sistema 5G, com’è risaputo, si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite, soprattutto i tessuti umani, e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessita di istallare un maggior numero di ripetitori, a parità di potenza, per garantire il servizio.