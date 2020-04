Siracusa, famiglie e bambini autistici seguiti in rete da specialisti di neuropsichiatria infantile

Un servizio di collegamento in rete tra il pool di specialisti della Neuropsichiatria infantile che si occupa di diagnosi precoce dell’autismo e le famiglie dei piccoli pazienti.

Una suite installata nei computer aziendali consente agli specialisti di effettuare collegamenti in chat ed in videochiamata con le famiglie non interrompendo i trattamenti intensivi precoci in corso.

“Lo strumento – spiega il direttore del Dipartimento Salute mentale, Roberto Cafiso - consente alle famiglie di inviare filmati, porre domande, avere chiarimenti sul comportamento dei figli e su tutto ciò che possa non far sentire soli genitori già onerati dalla gestione di disturbi complessi”.