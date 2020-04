Fase 2, Conte alla Camera: "Illegittime misure meno restrittive delle Regioni"

Il premier Conte oggi alla Camera per l'informativa sull'emergenza coronavirus.

Conte ha sottolineato la necessità di convivere col virus, spiegando che siamo ancora dentro la pandemia. Quello messo in campo "è un modo per far ripartire al meglio la nostra economia senza battute di arresto in futuro. Un approccio non graduale e incauto porterebbe ad una recrudescenza del contagio. Il governo non può assicurare il ritorno immediato alla normalità".

"Se il tasso R0 tornasse vicino a 1 si saturerebbero le terapie intensive entro fine anno", ha detto il premier citando il rapporto dell'Iss. "Un rapporto del comitato tecnico-scientifico stima che la riapertura totale al 4 maggio porterebbe a un rischio elevatissimo di ripresa del contagio".

Conte ha poi sottolineato che eventuali misure meno restrittive attuate dalle Regioni sono illegittime. "Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime".