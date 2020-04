Priolo, al Cerica le mascherine destinate dalla Regione ai 21 Comuni

La Protezione Civile di Priolo scelta come unica sede di sosta, nella provincia di Siracusa, del camion militare che ha trasportato le mascherine destinate dalla Regione ai 21 Comuni siracusani. Il mezzo, partito alle 7:30 da Palermo, è arrivato al Cerica di Priolo alle 10.30. Ad attendere i militari, il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, il dirigente di Protezione Civile, Gianni Attard e Biagio Bellassai, coordinatore emergenza Covid-19. I due militari arrivati da Palermo, con il supporto della Protezione Civile di Priolo, hanno provveduto a scaricato le scatole contenenti i dispositivi di protezione; per tutta la giornata si procederà alla ripartizione tra i vari Comuni, in base all'assegnazione prevista, e alla consegna ai sindaci o a loro delegati.

“Queste mascherine - ha commentato il sindaco Gianni - vanno ad aggiungersi a quelle già acquistate dal Comune e distribuite alla popolazione. Saremo così in grado di affrontare al meglio la Fase 2 dell’emergenza. Con l’arrivo a Priolo del camion contenente le mascherine, come unica sosta in provincia di Siracusa - ha concluso il primo cittadino - viene ancora una volta riconosciuta la professionalità e la valenza della nostra Protezione Civile, guidata dal Dirigente Attard”.