Siracusa, videoconferenza Asp-sindacati: scintille tra Ficarra e Cisl Medici

Scintille tra il direttore generale dell'Asp, Salvatore Lucio Ficarra e il segretario della Cisl Medici, Vincenzo Romano durante la videoconferenza convocata dai vertici Azienda sanitaria con i rappresentanti delle categorie del settore, medici e pubblico impiego.

Tanto che la Cisl interviene oggi con una nota dai toni aspri: “Nessuna minaccia del direttore generale dell’Asp può essere tollerata da questo sindacato - dichiara il segretario generale della Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi - quanto accaduto denota nervosismo, scarse capacità relazionali, spregio delle norme più elementari di relazioni sindacali e democratiche. La Cisl agirà in tutte le sedi opportune e competenti per tutelare l’immagine e la dignità della nostra organizzazione e del nostro dirigente. L’avvertimento diretto, lanciato al nostro segretario della Cisl Medici territoriale, Vincenzo Romano – prosegue Carasi – non possiamo tollerarlo. Ficarra è stato, evidentemente, innervosito dalle continue e puntuali denunce della Cisl siracusana che hanno poi trovato riscontro nei provvedimenti adottati per rimediare".

Solidarietà è stata manifestata al segretario della Cisl Medici, Romano, da tutte le organizzazioni sindacali, presenti all’incontro.