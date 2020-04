Augusta, Villasmundo e Sortino, un arresto per evasione e sanzioni per un ciclista e per un podista

Era sottoposto ai domiciliari, ma in barba ala misura restrittiva, è stato sorpreso a circolare per le vie cittadine. E' accaduto ad Augusta dove i Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Salvatore Barravecchia di 20 anni. Da qui la decisione di trasferirlo nella casa circondariale Piazza Lanza, a Catania;

A Villasmundo e Sortino sanzionate due persone sorprese a fare attività sportiva a grande distanza dalla loro abitazione: un ciclista, in sella alla sua bicicletta da corsa, era su una strada provinciale, e un podista.