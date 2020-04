Siracusa e provincia, controlli sulle norme anti covid: fuori casa per andare a far gli auguri allo zio o per accompagnare l'amico dalla madre

Tre persone sanzionate tra Siracusa e provincia per violazione delle norme anti covid.

Nel capoluogo 4 giovani, sorpresi in strada in viale Tunisi uno vicino all’altro senza alcuna mascherina di protezione. Si sono giustificati dicendo di andare a fare visita allo zio di uno di loro, che proprio ieri ha compiuto gli anni. Un altro giovane è stato sanzionato perché trovato fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.

A Priolo Gargallo tre le persone sanzionate: hanno dichiarato che stavano accompagnando il loro amico dalla madre per prendere del denaro.

A Noto quattro persone sanzionate per non aver rispettato le vigenti norme di contenimento sanitario.