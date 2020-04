Siracusa, mascherine non sicure: il Codacons parte offesa nel procedimento che coinvolge Irene Pivetti

Il Codacons si costituisce parte offesa nel procedimento che vede coinvolta l'ex Presidente della Camera Irene Pivetti, in quanto amministratrice unica della “Only Italia Logistics”.

Come si ricorda, l'azienda è finita nel mirino della Guardia di Finanza a seguito del sequestro di 9mila mascherine che, secondo le fiamme gialle, sono state importate dalla Cina e immesse nel mercato senza gli standard di sicurezza.

"Se le contestazioni saranno confermate - dice Codacons- il fatto è gravissimo, poiché le mascherine, in quanto non conformi, potrebbero essere potenzialmente pericolose e ciò potrebbe emergere con la consulenza tecnica affidata dal P.M. di Savona, Giovanni Battista Ferro, ad un esperto. Il Codacons attende gli sviluppi delle indagini e chiede di intensificare i controlli per quello che sembra essere il business di questo periodo di emergenza."