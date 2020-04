Siracusa, bonificata l'area adiacente il liceo classico “Gargallo”

E' stata bonificata da Siracusa Risorse, società partecipata del Libero Consorzio, l'area adiacente il Liceo Classico Gargallo di Siracusa, in via Luigi Monti, sottoposta a sequestro preventivo per la presenza di rifiuti abbandonati, erbacce, sfalci di vegetazione, rifiuti inerti e ingombranti.

A collaborare allo smaltimento dei rifiuti anche il Comune di Siracusa

Nel frattempo Siracusa Risorse prosegue la sua attività di sfalcio lungo le strade provinciali. La società partecipata sta operando sulle provinciali N. 10 (Cassaro-Ferla-Bucheri), N. 45 (Cassaro-Montegrosso), N. 34 (Noto-Calabernardo), N. 35 (Traversa Zupparda) e N. 67 (Lentini-Val Savoia).