Siracusa, bar e ristoranti chiusi: Vinciullo e Castagnino chiedono alleggerimento tasse a livello regionale

Bloccare il pagamento di una parte dei tributi, a livello regionale, come la Tari e la tassa sul suolo pubblico per ristoranti e bar chiusi ormai da 2 mesi. A chiedere di intraprendere questo percorso, durante la fase della discussione della Finanziaria all'Ars, sono Vincenzo Vinciullo e Salvatore Castagnino.

La richiesta avanzata a livello regionale al fine di non creare disparità tra un Comune e l'altro.

"Ci auguriamo - dicono Vinciullo e Castagnino - che la deputazione regionale non sia sorda ed insensibile di fronte alle richieste che vengono dal mondo produttivo, che non chiede favori, ma il rispetto di diritti derivanti da un non utilizzo delle concessioni rilasciate da parte dei Comuni.