Siracusa, Cgil: donazione di generi alimentari ai migranti di Cassibile

Consegna di riserve alimentari è prevista nella giornata dell'1 maggio ai migranti della baraccopoli di Cassibile. L'iniziativa, in un giorno all'insegna della solidarietà, è organizzata dalla Flai Cgil.

Sulla situazione, già nota a Cassibile, il segretario Cgil dichiara: "Oltre 300 lavoratori stranieri stagionali, bloccati nella tendopoli di Cassibile, che non possono recarsi nei campi e nelle serre perché o irregolari o privi di un contratto di lavoro, anche se in possesso del permesso di soggiorno, vivono in una situazione di grandissima emergenza sanitaria e di limite al sostentamento individuale e che privano, peraltro, l'agricoltura della manodopera assolutamente necessaria per la raccolta dei prodotti che raggiungono poi le nostre tavole. Una intollerabile situazione di sfruttamento che offende la dignità di tutti i nostri braccianti agricoli e che impone immediate regolarizzazioni dei migranti attraverso l'applicazione rigorosa e controllata di contratti di lavoro regolari"