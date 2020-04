App Immuni, le regole del governo: installazione su base volontaria

In un decreto del consiglio dei ministri le regole del governo sulla App Immuni che dovrebbe contribuire a frenare la diffusione del contagio nella fase due.

Nel testo è previsto che "gli utenti ricevano, prima che sia attivata l'applicazione, informazioni chiare e trasparenti per raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento".La app assicura poi che "il trattamento effettuato per il tracciamento dei contatti sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi" o associati a un codice identificativo temporaneo; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti". I contatti saranno tracciati solo con il bluetooth. Anche se dovessero essere associati a un indirizzo ip riconoscibile, saranno adottate misure per dissociare quell'indirizzo dal possessore del cellulare.

Non ci sarà poi nessuna conseguenza se si decide di non utilizzare la app ed è "assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento". La piattaforma utilizzata, infine, "è realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite da amministrazioni o enti pubblici o in controllo pubblico".

Il decreto prevede anche che il database venga cancellato alla fine dell'emergenza Covid.