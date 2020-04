Fase 2, Musumeci: "Non cambiano le regole sugli arrivi in Sicilia"

La Sicilia rimane ancora blindata. Lo ha detto chiaro e tondo il governatore Musumeci dopo la notizia di quattro Frecce in più sulla linea Alta velocita' sulla direttrice Nord-Sud tra Torino, Milano e Napoli.

"Sarebbe stupido- ha detto il presidente siciliano - rischiare dopo aver ottenuto risultati così incoraggianti sul profilo dell'epidemia e dei contagi".

In Sicilia, infatti, non arrivano treni dal 25 marzo, da quando si fermò anche l'Intercity, l'unico ancora attivo, da Roma. Attualmente, per scelta della Regione e di Trenitalia, nell'Isola il traffico ferroviario è attivo al 20/25% rispetto alla normalità. Su 450 corse, ne sono attive infatti circa un centinaio.