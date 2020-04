Siracusa, i ristoratori consegnano le chiavi dei loro locali al sindaco Italia

I ristoratori siracusani hanno simbolicamente consegnato al sindaco Francesco Italia le chiavi dei loro locali.

In una piazza Duomo pressoché deserta le chiavi sono state affidate al primo cittadino.

"Comprendo il gesto forte ed efficace degli ristoratori - Italia - Dietro ogni attività imprenditoriale si nascondono storie e sacrifici di persone che, rischiando, hanno creduto in un progetto e lo hanno reso realtà a beneficio del tessuto economico di Siracusa con creatività e coraggio.

Ringrazio ciascuno di loro perché con tenacia e fiducia si affidano alle istituzioni per rappresentare le loro richieste".