Def, Prestigiacomo (Fi): "Semestre bianco fiscale per il Sud"

"Bisognerebbe avere le idee chiare su come utilizzare le tante risorse messe a disposizione dall'Europa. Gli imprenditori, i commercianti, i liberi professionisti, le partite Iva chiedono liquidita' subito, chiedono un piano definito che prenda dall'emergenza per avviare finalmente quelle riforme che da troppo tempo sono ferme, riforma del codice degli appalti e vera sburocratizzazione. Per noi di Forza Italia imprescindibile e' una vera riduzione delle tasse". Lo ha detto Stefania Prestigiacomo, deputata di FI, intervenendo nell'Aula di Montecitorio sul Def.

"Prendiamo atto che su plastic e sugar tax il governo, grazie al nostro impegno, ha fatto un passo indietro, ma bisogna cancellarle per sempre non solo rimandarle. Serve un semestre bianco fiscale, altrimenti le risorse ricevute dalle categorie produttive del Paese serviranno solo a pagare le tasse in assenza di fatturato. A meno che il governo non abbia deciso scientemente di uccidere le nostre aziende, tessuto vitale del nostro sistema economico. Troppo debole l'impegno del governo nel Def per il Sud. Questo e' il momento giusto per riallineare i livelli di assistenza sanitaria tra il Nord e il Sud del Paese, per passare poi a colmare le differenze infrastrutturali e scolastiche. La spesa sanitaria al Sud e' inferiore del 25 per cento rispetto al Nord, 8 milioni di cittadini nel mezzogiorno non si curano perche' non possono permetterselo e molti si spostano dal Sud verso il Nord per curarsi. Con il Mes potremmo aumentare investimenti al Sud di un terzo, che significherebbe ospedali nuovi, acquisto di strumenti all'avanguardia, assunzione di personale medico e paramedico, e aumento dei loro stipendi come meritano. Forza Italia intende promuovere la rinascita delle regioni del Sud e aspetta il Governo in parlamento. Abbiamo avuto sin dall'inizio un atteggiamento di collaborazione, come richiesto dal presidente Mattarella, ma da oggi valuteremo caso per caso e attendiamo il Governo alla prova dei fatti", ha concluso.

