Priolo Gargallo, prevenzione incendi: il sindaco Gianni firma l'ordinanza

E' stata firmata dal sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni, l'ordinanza in materia di interventi di prevenzione, e divieto di tutte le azioni che possano costituire pericolo di incendi. L’ordinanza impone l’estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio.

L’ordinanza è rivolta a proprietari o conduttori di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte, villette e amministratori di stabili con annesse aree a verde, responsabili di cantieri edili e stradali, responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree di pertinenza, gestori di stabilimenti industriali e responsabili di aree protette. Tutti dovranno effettuare interventi di pulizia a propria cura e spese. Controlli mirati da parte delle Forze di Polizia per il rispetto dell’ordinanza.