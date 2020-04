Coronavirus, la Sicula Leonzio acquista attrezzature per l'Ospedale di Lentini

Il ricavato delle Uova di Pasqua della Sicula Leonzio è stato devoluto all'Ospedale di Lentini, più un ulteriore contributo della squadra. I fondi sono serviti per acquistare: il sistema di nebulizzazione per la disinfezione delle mani, l'atomizzatore professionale elettrostatico a pistola modello Victory, barriera divisoria in plexiglass e il sistema interfono per comunicazioni.