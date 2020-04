Noto, modifiche al calendario della raccolta rifiuti nei giorni 1 e 2 maggio

Cambia il calendario del servizio di raccolta rifiuti nel weekend nel Comune di Noto. Questo il nuovo calendario:

Venerdì 1 maggio, Festa del Lavoro, non si effettua il servizio di ritiro dei rifiuti.

Sabato 2 maggio, il servizio provvederà alla raccolta della frazione indifferenziata e dei rifiuti in alluminio, come previsto per il giorno festivo precedente.

Lunedì 4 maggio, il servizio provvederà alla raccolta delle frazioni come da calendario ufficiale.