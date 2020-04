Siracusa, Ugl: "Fare tamponi a tutto il personale sanitario"

Bisogna fare i tamponi a tutto il personale sanitario dell'Asp di Siracusa e controllare tutti i dipendenti.

A chiederlo è Ugl Siracusa, a seguito dei casi da Coronavirus scoppiati all'interno dell'Ospedale Umberto I.

In una lettera inviata ad Asp, Comune, e Prefetto, il sindacato chiede di predisporre "un piano di controllo per gli operatori sanitari, che ancora oggi risultano impegnati in prima linea con grande spirito di sacrifico, sprovvisti del Tampone, risulta necessario dare serenità a tutti gli operatori impegnati."