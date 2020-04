Coronavirus, Fase 2: amicizia è affetto stabile, rientra nei congiunti

Dal 4 maggio sarà possibile incontrare gli amici, a patto che siano amici stretti e che non sia una scusa per andare in giro.

A dirlo, spiegando il senso del termine "congiunto", è il viceministro della salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione 'Un giorno da pecora', su Radio 2. Secondo Sileri "anche l’amicizia" può essere infatti considerata un "affetto stabile". Da lunedì 4 maggio dunque si potrà anche andare a casa di un amico:? "Se è considerato un amico vero e non è una scusa sì" ha detto Sileri.“