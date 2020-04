Siracusa, il concerto del primo maggio diventa digitale: sui social musica non stop

Spostare nel mondo virtuale il concerto del primo maggio che, ogni anno, si tiene a Siracusa. Un palcoscenico virtuale che si aprirà, a partire dalle ore 16, su Youtube, Facebook e Instagram.

L'evento è organizzato da Ciccio Bellia di Arsonica e da Fabio Belluomo (Infernalia). Sarà un percorso musicale dal rock al pop; dal jazz alla musica elettronica passando per il cantautorato italiano, una set List eterogenea capace di soddisfare i gusti di tutti: Peppe Cubeta, Angela Nobile, Fattore Ulisse, Dogstar Duo, Neri a Pois.

"Stavamo lavorando all’organizzazione di Primo Maggio canonico - dichiarano Bellia e Belluomo - ma la pandemia da Coronavirus ha messo la parola fine a qualsiasi evento culturale che prevedesse l’assembramento di pubblico. Non ci siamo scoraggiati e abbiamo pensato di trasportare tutto on-line per un evento virtuale. Non è stato un lavoro facile ma siamo molto soddisfatti del grande numero di adesioni e dell’energia e la voglia di mettersi in gioco di tutti i partecipanti":

Tra gli ospiti, che offriranno spunti di riflessione, anche il sindaco di Siracusa, Francesco italia, Alessandro Vasquez, Segretario provinciale Filcam-Cgil, il blogger Archimete Pitacorico e Simona Cascio, Presidente provinciale Arci Siracusa.