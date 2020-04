Siracusa, istituto Insolera: attivo sportello per consegnare pc e tablet a studenti

Attivato, già dalla settimana scorsa, lo sportello dell’Istituto Insolera per consegnare ai genitori e agli studenti maggiorenni che ne hanno fatto richiesta i tablet, in comodato d'uso gratuito, acquistati grazie al finanziamento del Ministero dell’Istruzione, finalizzato alla didattica a distanza

"Per la consegna- spiega la dirigente scolastica Maria Ada Mangiafico- state rispettate tutte le norme sull’utilizzo dei Dip e sul distanziamento sociale, anche stabilendo un orario diversificato per il ritiro.”

“Altre richieste stanno continuando ad arrivare- aggiunge la dirigete- e si procederà a breve all’acquisto di altri tablet , fino al completo utilizzo del finanziamento ricevuto. In questo modo si cercherà di soddisfare tutti quelli che, in mancanza di un device, avevano difficoltà a partecipare alla didattica a distanza. Con la consegna di una seconda tranche di tablet, nei prossimi giorni, contiamo di soddisfare le necessità di tutti i nostri alunni”.