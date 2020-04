Priolo Gargallo, pubblicati i bandi per i cantieri di lavoro regionali

Sono stati pubblicati, questa mattina, sul sito del Comune di Priolo Gargallo, i bandi per i cantieri di lavoro regionali. Le domande, per l’assunzione di 2 Direttori di Lavoro e 2 Istruttori Tecnici, potranno essere presentate entro il 15 maggio 2020.

Due quelli finanziati al Comune di Priolo: rifacimento dei rivestimenti lapidei di piazza Giacomo Leopardi e della relativa fontana e realizzazione marciapiedi in via Del Fante, lato chiesa nel tratto da via Colombo e via del Fico, e dintorni. Per ogni cantiere saranno assunti 1 Direttore di cantiere di lavoro e 1 istruttore di cantiere di lavoro, per un totale di 4 posti.