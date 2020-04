Priolo Gargallo, ancora mascherine in consegna per i cittadini

Sono ancora in consegna mascherine per far fronte al Coronavirus. A darne notizia è il sindaco Pippo Gianni

Per evitare code e assembramenti, i dispositivi di protezione saranno distribuiti anche questa volta presso le abitazioni, dai volontari di Protezione Civile e Misericordia, una per ogni componente del nucleo familiare.

“L’obiettivo - ha sottolineato il Sindaco Gianni - è quello di affrontare al meglio anche la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, per tutelare la salute dei cittadini ed evitare quanto più possibile i contagi”.