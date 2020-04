Siracusa, la Polizia consegna tablet e pc a studenti della Scuola “Archimede”

Sono stati donati, dalla Polizia di Stato, dispositivi informatici ad alcune famiglie di studenti della Scuola “Archimede” di Siracusa per garantire le attività svolte attraverso la didattica a distanza.

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, Giusy Aprile, ha rivolto una richiesta di aiuto al Questore di Siracusa, Dottoressa Gabriella Ioppolo, per la distribuzione di tablet, utili per assicurare agli alunni della scuola la continuità didattica.

Il Questore di Siracusa Dott.ssa Ioppolo ha accolto con piacere la richiesta dell’Istituto Archimede confermando e rinnovando la vicinanza e la collaborazione che lega la Polizia di Stato con l’Istituzione scolastica.