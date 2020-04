Noto, danneggiano uffici di una cooperativa che si occupa di pulizie: denunciati

Avrebbero danneggiato una struttura, lo scorso 14 aprile, sede degli uffici di una cooperativa che si occupa di pulizie.

Per tale motivo la Polizia di Stato di Noto ha denunciato C.S. , di 23 anni, e C. G. , di 43 anni, entrambi già noti alle forze di polizia, per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

I due uomini sono stati anche sanzionati per non aver rispettato le vigenti norme di contenimento sanitario.