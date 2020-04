Pachino, entra in farmacia e minaccia di morte dipendenti: arrestato

Si sarebbe introdotto all'interno di una farmacia in via Francesco Garrano, a Pachino, armato di un tubo in ferro (della lunghezza di 260cm e con un diametro di 5cm) e avrebbe minacciato di morte la titolare e i dipendenti dell’esercizio commerciale.

Immediato l'intervento della Polizia di Stato che ha rintracciato, nelle vicinanze, il presunto autore, poi denunciato. Si tratta di F.P., 38 anni già noto alle forze di polizia, per i reati di minacce e atti persecutori, resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.