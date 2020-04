Siracusa e provincia, contenimento sanitario: pizzeria in take away, chiusa attività e sanzioni

Ancora sanzioni elevate, dai carabinieri, a Siracusa, Cassibile, Carlentini, Villasmundo, Lentini, Augusta, Noto, Palazzolo Acreide, Avola e Rosolini.

In particolare, ad Augusta, è stato sanzionato il titolare di una pizzeria del centro perchè sorpreso nella vendita del take away (non ancora consentito).

I militari hanno chiuso immediatamente l’attività e, oltre alle sanzioni elevate, hanno avanzato alla Prefettura di Siracusa proposta di sanzione accessoria di sospensione dell’attività commerciale, che se sarà irrogata decorrerà dalla fine del lockdown.

Inoltre, a Cassibile sono stati controllati e sanzionati tre soggetti non residenti nella frazione, sorpresi a girovagare lungo le vie cittadine senza alcuna giustificata motivazione. Giri in auto ad Avola, dove è stato sanzionato un 30enne. Infine, a Rosolini una donna è stata sanzionata perché all’atto del controllo ha riferito di essere uscita per accompagnare un parente presso uno studio legale.