Siracusa, Mangiafico: "Necessario piano per il turismo, sostegno a balneazione e regolamentazione spiagge libere"

Piano per il turismo, sostegno alla balneazione e regolamentazione spiagge libere. Queste le misure indicate dall'ex vicepresidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico per la stagione estiva compromessa dall'emergenza Coronavirus.

In primis, è necessario garantire la sicurezza attraverso regole precise. Oltre a questo, dice Mangiafico, diventa necessario un fondo straordinario per contribuire alle spese per la sicurezza sui luoghi di lavoro che si troveranno ad affrontare gli operatori turistici.

“L’Emilia-Romagna - dice Mangiafico - ha già stanziato due milioni di euro in campagne tv su reti nazionali, web e radio per dare un segnale importante di ripartenza. Lo fa attraverso volti noti e amati come quelli di Accorsi, Cevoli, Tomba, Baldini e Cassani, per promuovere attrazioni uniche, dalle meraviglie Unesco alla vacanza all’aria aperta in Appennino, dall’ospitalità della Romagna con le spiagge attrezzate e sicure, il buon cibo e l’entroterra, all’immaginario cinematografico di Fellini, Antonioni, Guareschi. E noi? Quando partiremo con una promozione analoga? Quando stanzieremo risorse economiche per questa promozione mentre già i competitor sono in campo?”.

E poi il tema fondamentale per i cittadini siracusani: il mare. Su questo Mangiafico chiede: “Saranno fruibili le nostre spiagge libere? Come? È opportuno che una task force comunale lavori ad una regolamentazione che rassicuri, in parte, sulla possibilità che i cittadini e i turisti non siano obbligati solo a trovar spazio nei lidi privati. Le spiagge libere devono ripartire".

“L’Amministrazione di Bari ha avviato un monitoraggio per i tratti di costa liberi, su cui poi andrà garantito il distanziamento sociale e pensa a “volontari sentinella”, a Benedetto del Tronto sono già stati attivati Capitaneria, polizia locale e bagnini. Diversi i Comuni che pensano alla polizia municipale, ma anche volontari. Ingaggiare anche pro-loco o beneficiari del reddito di cittadinanza è l’idea di Federalberghi Salento. Mentre preoccupa il silenzio di Siracusa, quasi non fosse una città di mare, con la relativa preoccupazione che, come per tante altre cose, ci troveremo ad affrontarla in emergenza.- e poi conclude - L’Amministrazione comunale pensa di allestire anche quest’anno i solarium e gestirli regolamentando il distanziamento sociale o di rinunciarvi?”