Sicilia, storie di resistenza al virus: nasce il gruppo Fb “Io Compro Siciliano”

Nasce su Facebook il gruppo “Io Compro Siciliano”, per condividere le diverse esperienze in questi settori, ma con l’obbiettivo di creare connessione tra domanda e offerta nel comune fine di promuovere le eccellenze siciliane.

Sono già oltre 135mila i membri iscritti nel giro di 12 giorni, centinaia di aziende dell'agroalimentare e dell'artigianato di qualità siciliane collegate, tantissime strutture ricettive e turistiche, decine di collaboratori in tutte le nove provincie tra food & wine lovers, chef, imprenditori e giornalisti specializzati.

Su “Io Compro Siciliano” si scoprono storie di uomini e donne che parlano di resistenza. Storie con tradizioni straordinarie che si tramandano da generazione in generazione. Esempi di eccellenze nei metodi di produzione, nella qualità delle materie prime o dei prodotti. Anche storie comuni ma che nella loro naturalezza mostrano modelli che esaltano la natura, l’ecosistema siciliano, la sostenibilità ambientale, il rispetto dell’ambiente, la cura della qualità, la dedizione e i dettagli del fatto a mano, l’amore e la passione per quello che si fa. E poi storie stravaganti, esotiche, di innovazione, di speranza, di pericolo, di scommessa, di ardore.

Insomma, tutto ció che parla della Sicilia di qualità, dei Siciliani che lavorano e che portano alto il nome dell'Isola, è benvenuto nel gruppo.