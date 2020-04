Portopalo di Capo Passero, approvate misure economiche contro crisi da Coronavirus

Approvati, dalla Giunta comunale di Portopalo di Capo Passero, una serie di provvedimenti per supportare la crisi economica dovuta all'emergenza Coronavirus.

Tra le misure adottate: esenzione dal pagamento dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2020; esenzione dal pagamento della COSAP (canone di occupazione suolo pubblico) per le attività produttive per l’anno 2020; esenzione dal pagamento della tassa su pubblicità e pubbliche affissioni per le attività produttive per l’anno 2020; sospensione dei pagamenti dei Tributi Locali (TARI, Idrico) fino al 31 Luglio, in attesa delle direttive Regionali e Nazionali, più dettagliate, per gli Enti Locali.

"Ci impegniamo inoltre a lavorare per ampliare lo spazio del suolo pubblico che spetta alle attività commerciali, sempre in attesa di indicazioni del Governo Nazionale, per motivi di sicurezza e viabilità." - dice il sindaco Gaetano Montoneri