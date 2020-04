Priolo Gargallo, emergenza Coronavirus: dal Comune oltre 275mila euro per attività commerciali, palestre e partite Iva

Disco verde, ieri sera, dal Consiglio del Comune di Priolo Gargallo per i sussidi economici, a fronte dell'emergenza economica scaturita dal Covid 19, da destinare a: esercenti di attività commerciali del settore non alimentare, gestori di pubblici esercizi che effettuano servizi di ristorazione, bar, ristoranti, paninoteche, pizzerie, e ancora attività artigianali, sala di acconciatori, estetiste, palestre. Il regolamento stabilisce modalità e criteri per la concessione del contributo. I dettagli saranno resi noti nel bando pubblicato a breve sul sito del Comune.

“Nessuno deve restare indietro. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale - ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni - è quello di sostenere tutti coloro che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza Coronavirus”.

"Esprimo grande soddisfazione con la presentazione dell’emendamento siamo riusciti ad ampliare la platea dei destinatari inserendo tutte le partite Iva,il tanto lavoro viene ripagato" - ha detto Alessandro Biamonte, presidente del Consiglio comunale.