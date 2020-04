Siracusa, emergenza covid-19: si va verso l'analisi di 800 tamponi al giorno

Sarà completata nei prossimi giorni l’esecuzione dei tamponi a coloro che si trovano in quarantena fiduciaria.

Ciò grazie all’intervento dell’assessorato regionale della Salute che ha messo a disposizione dell’Asp di Siracusa due ulteriori laboratori di patologia clinica in aggiunta a quelli già autorizzati.

A partire da oggi il laboratorio del Policlinico di Palermo processerà per conto dell’Asp 400 tamponi al giorno, mentre quello dell’Istituto Zooprofilattico, a partire da domani, ne processerà 200. Queste prestazioni andranno ad aggiungersi alle 200 già assicurate in passato dai laboratori autorizzati dell’Azienda, portando a 800 il potenziale complessivo.

Nei quattro distretti sanitari saranno convocati da 500 a 600 utenti al giorno, lasciando le altre 200 prestazioni giornaliere a disposizione degli ospedali e del territorio per le esigenze diagnostiche dei pazienti e degli operatori sanitari.

“Si va dunque verso la risoluzione di una criticità che ha generato forte disagio agli utenti in attesa del tampone al termine della quarantena fiduciaria – dichiara il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra assieme ai direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino - criticità derivanti, come è noto, dalla forte carenza di tamponi e reagenti a livello nazionale”.