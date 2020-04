Siracusa, consegna a domicilio dei farmaci per pazienti positivi o in isolamento domiciliare

Un protocollo è stato sottoscritto dall'Asp e dalla Croce Rossa Italiana per la consegna domiciliare dei farmaci erogati dalle farmacie territoriali dell’Azienda.

L'iniziativa mira a ridurre gli spostamenti dal proprio domicilio.

Il servizio è già attivo ed è disponibile per pazienti positivi al Covid-19 o con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario e per pazienti fragili ovvero anziani, soggetti con più patologie o che hanno difficoltà a ritirare la terapia presso i punti di distribuzione aziendali dell’intero territorio provinciale.

Gli utenti possono richiedere la consegna, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0931/989676 - 0931/989662 - 0931/989675 – fax 0931/989692.

Per la farmacia dell’ospedale Umberto I di Siracusa la prenotazione telefonica è possibile chiamando il numero 0931 724413 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

La consegna verrà effettuata entro 48/72 ore.