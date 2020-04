Noto, riqualificazione urbana di via Corrado Rizza

Via libera alla riqualificazione urbana dell’intero quartiere tra le vie Corrado Rizza e Salvo D’Acquisto, a Noto. Sarà realizzata la rete idrica e fognaria, e, successivamente, per il rifacimento della pavimentazione stradale. Per gli intervento sono stati stanziati 254.192,69 euro.

“Restituiamo dignità - spiega il sindaco Corrado Bonfanti - ad un quartiere e ad una comunità della città che rivendicavano attenzione già da tempo. Oltre all’impianto idrico, opereremo attraverso la realizzazione di una vasca per reflui, raggiungibile da collettori di raccordo. Avremo così la possibilità di servire più di 200 residenti equivalenti che conferiranno i loro reflui verso il depuratore di Passo Abate. Un’opera che avrà un enorme impatto ambientale. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione tecnica tra uffici comunali e Aspecon, con l’obiettivo della riqualificazione urbana e non certo del piccolo intervento di manutenzione straordinaria”.