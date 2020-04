Siracusa, detenzione e spaccio di droga: ai domiciliari 3 floridiani

In 3 dovranno rispondere di detenzione e spaccio di stupefacenti. Si tratta di una coppia e del nipote, tutti di Floridia.

In manette sono finiti Sebastiano Santoro, 49enne, Veronica Aglieco 41enne, e il nipote Angelo Aglieco 19enne, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I tre sono stati bloccati in centro a Siracusa a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata che viaggiava a velocità sostenuta. I poliziotti della Squadra Mobile hanno notato che a bordo del veicolo c’erano tre persone, tutte senza mascherina, e hanno effettuato il controllo del veicolo.

Nella cettura, all’interno di alcuni zaini e marsupi, è stata trovata una busta con circa 400 grammi di marijuana, un involucro con circa 6 grammi di cocaina, un flacone di metadone e 910 euro, probabile provento di spaccio.

I tre sono stati ristretti agli arresti domiciliari e sono stati sanzionati per non aver rispettato le vigenti norme per il contenimento sanitario.