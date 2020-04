Siracusa, offende e aggredisce i Carabinieri: arrestato

E' accusato di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Per tale motivo, i Carabinieri hanno arrestato Piotr Andrzejewsky, 49 anni, polacco, disoccupato, con precedenti di polizia.

L'uomo è stato sorpreso in una piazza del centro città seduto su di una panchina pubblica senza alcun valido motivo, contro le norme Covid, ed in evidente stato di alterazione psico/fisica.

Il 49enne avrebbe cercato di opporsi alla sua identificazione e avrebbe offeso verbalmente i militari per poi tentare la fuga.

Bloccato, ha poi colpito uno dei Carabinieri. L’uomo è stato infine bloccato e riportato alla calma dai militari