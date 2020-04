Siracusa e provincia, c'è chi viene beccato più volte fuori casa: sanzioni per 560 euro

Ancora tante le sanzioni elevate dai Carabinieri, nell'ambito del contenimento sanitario anti Coronavirus, a Siracusa, Cassibile, Sortino, Carlentini, Villasmundo, Francofonte, Ferla, Melilli, Augusta, Noto, Palazzolo Acreide, Rosolini, Portopalo di Capo Passero e Avola.

In particolare, nel capoluogo sono state sorprese e sanzionate 5 persone che passeggiavano nella zona balneare di Fontane Bianche. A Portopalo di Capo Passero, è stata sanzionata una coppia, proveniente da un centro limitrofo, che ha dichiarato di trovarsi in quel Comune per acquistare dei prodotti caseari.

Ed infine, a Ferla, è stato sanzionato un 50enne perché trovato fuori dall’abitazione senza alcuna giustificata motivazione. L'uomo, che per gli stessi motivi era già stato sanzionato altre volte, a causa della recidiva dovrà pagare un importo doppio rispetto alla sanzione ordinaria, e cioè 560 euro.