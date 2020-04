Siracusa, ztl in Ortigia: anche a maggio in vigore le misure attuali

Confermata anche per il mese di maggio la modifica ai giorni e agli orari della Ztl in Ortigia, già in vigore dallo scorso 24 marzo.

Lo ha disposto un'apposita ordinanza del Settore Mobilità: da venerdì 1 maggio e per tutto il mese rimane confermata l'articolazione attuale: venerdì e prefestivi dalle 20 alle 24; sabato dalle 17,00 alle 24; domenica e festivi, dalle 11 alle 24.