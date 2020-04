Priolo, campo sportivo ex Feudo: ipotesi di lavoro per lo svincolo dell'area

Ultimati i lavori di messa in sicurezza e sgombero del cantiere nel campo sportivo Ex Feudo.

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, vista l’esistenza di un progetto di Invitalia, ha contattato l’ex Direttore dei lavori, concordando alcune ipotesi di lavoro.

Contrariamente al sito Thapsos, all’interno del campo sportivo è stato scavato più volte e il materiale man mano portato via. Dopo il completamento della messa in sicurezza, il campo si trova attualmente con una presenza residuale di cenere di pirite. Questa condizione renderebbe agevole lo svincolo dell’area e la conseguente riqualificazione.

Due le strade percorribili: l’aspirazione dei residui o, ipotesi privilegiata, la tombatura, mediante l’utilizzo di un telo con caratteristiche specifiche di isolamento, o attraverso la copertura con un ulteriore strato di materiale argilloso, che consenta anche l’imbrigliamento delle acque.

“Una volta svincolata l’area - ha fatto sapere il Sindaco Gianni - sarà immediatamente predisposto il progetto di riqualificazione, che riguarderà tutto lo stadio“.