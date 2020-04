Priolo, bando direttore Ciapi: Zito (M5S) "Pronta interrogazione parlamentare"

Un'interrogazione parlamentare all'assessorato regionale per vederci chiaro sulla procedura per la selezione del direttore del Ciapi, denunciata nei giorni scorsi in una lettera dai dipendenti della struttura.

A preannunciarla è il parlamentare regionale del M5S, Stefano Zito: "Non possiamo permettere che un ente di qualificata formazione professionale della zona industriale di Priolo - scrive Zito - resti in balia del governo regionale di turno che non ha nessuna idea su cosa farci. I comportamenti irrazionali e clientelari di cui parlano i dipendenti - conclude - devono essere verificati, da qui la mia richiesta di accesso agli atti".