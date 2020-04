Siracusa, trasmessi all'Ufficio Europa i progetti di realizzazione di piste ciclabili

I progetti sulla realizzazione di piste ciclabili sono stati trasmessi questa mattina dal settore Mobilità e trasporti all'Ufficio Europa del Comune di Siracusa, in risposta all'autobando per la misura 4.6.4. di Agenda Urbana, Programma Operativo Fers Sicilia 2014/2020.

Si tratta di due percorsi che collegano la parte alta della città all’attuale pista ciclabile e al centro, oltre che servire punti importanti come le scuole della Pizzuta e alcune zone strategiche, il tutto per agevolare il collegamento casa-scuola e casa-lavoro. L'importo dei progetti è di circa 1,8 milioni e 750 mila euro.

La Pista ciclabile di Pizzuta comprende i tratti viari di via Louis Braille e di via Salvo Randone, mentre la Pista ciclabile di Sistema comprende Viale Santa Panagia in parte, via Calatabiano, viale dei Comuni in parte, via Sant’Orsola, via Mascalucia in parte, via Mineo, viale Scala Greca in parte, via Caduti di Nassirya, via Piazza Armerina, via prof. Lino Romano, via pof. Lino Guardo in parte evia Antonio Federico Ozanam.

“Non possiamo fermarci – spiega l'assessore Fontana – soprattutto su un argomento tanto importante quale quello della mobilità sostenibile e della micromobilità, tanto più se si tratta di reperire risorse economiche da riversare sul territorio. In un momento storico che sta mettendo a dura prova i cittadini e le istituzioni è importantissimo sfruttare l'opportunità offerta dai finanziamenti del Governo e dell'Unione europea che non a caso stanno convogliando i loro investimenti futuri sulle infrastrutture per il trasporto sostenibile, anche di massa, nelle realtà urbane”.

Contestualmente in Ortigia è stata effettuata un'analisi sulle auto nel momento di massima restrizione dei movimenti. “È emerso – prosegue l'assessore Fontana – che sono solo 1200 le auto in sosta e ciò significa che nel progetto futuro della Ztl bisognerà prevedere un sistema diverso di attribuzione dei pass. L’obiettivo è e resta quello di rendere Siracusa più fruibile ampliando l'utilizzo di mezzi trasporto non impattanti come le bici".