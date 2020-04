Priolo Gargallo, bonus bebè per i nuovi nati tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020

Sarà erogato un bonus bebè ai nuovi nati tra l’1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020.

L'avviso e le domande sono state pubblicate sul sito del Comune di Priolo Gargallo.

Per ottenere il sussidio uno dei genitori deve risiedere a Priolo Gargallo da almeno un anno e bisogna avere attestazione Isee non superiore al minimo vitale. Per i nati nel 2019 si fa riferimento ai nuclei familiari che non hanno già percepito il bonus nascituri comunale.

"Vogliamo sostenere concretamente la genitorialita - ha detto il Sindaco di Priolo, Pippo Gianni - investire sulle famiglie e aiutarle ad affrontare i momenti di difficoltà economica legati alla nascita di un bambino"

L’istanza dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020, fatte salve le istanze dei nati proprio in quella data, che potranno essere presentate entro il 15 gennaio 2021.