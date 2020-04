Siracusa, disagio sociale-economico e contrasto fenomeni criminosi: incontri in Prefettura

Saranno avviati una serie di incontri in Prefettura, a Siracusa, in modalità da remoto, con Istituzioni e parti sociali per il monitoraggio del disagio sociale ed economico e l’attività di prevenzione di ogni forma di illegalità.

Primo appuntamento domani, 28 aprile, con Banca d’Italia, Abi, Ordini professionali e Forze di Polizia.

Sindaci, Libero consorzio e Anci Sicilia mercoledì 29 aprile per l’individuazione di possibili percorsi condivisi, utili ad accompagnare la comunità provinciale, e soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Presente anche un rappresentante della Società EY Advisory S.p.A., affidataria del Servizio - finanziato dal Ministero dell’Interno - di Scouting per l’accesso ai fondi della politica di coesione e nell’attuazione e monitoraggio dei progetti cofinanziati che illustrerà le azioni di supporto di cui potranno beneficiare gli Enti Locali.

Infine, giovedì, 30 aprile, si terrà un incontro con una rappresentanza di Sindaci, con le Associazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, l’Ufficio Provinciale del Lavoro, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL per l’analisi congiunta delle misure a sostegno dell’economia e del lavoro in affiancamento a quelle del contenimento del virus.