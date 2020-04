Siracusa, Sorbello su didattica a distanza: "I Comuni vadano incontro alle famiglie"

C'è bisogno di andare incontro ai bambini che, sprovvisti di dispositivi tecnologici, rischiano di restare di rimanere per sempre indietro nei processi di apprendimento.

L'appello ai Comuni è di Salvo Sorbello, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Siracusa.

"Manca purtroppo - dice Sorbello - una strategia nazionale per la famiglia con figli, che è stata quella che ha sopportato in queste settimane il peso più gravoso, e allora è indispensabile che gli enti locali, che sono quelli più vicini ai bisogni delle persone, facciano il possibile. Si prendano ad esempio le esperienze positive già avviate in altri paesi e si organizzino delle concrete iniziative rivolte ai bambini già dalle prossime settimane, come campi estivi ben strutturati dal punto di vista educativo"